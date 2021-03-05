Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail’e karşı harekete geçiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesi ile ilgili soruşturmanın başladığını açıkladı. Lahey merkezli mahkemenin savcısı Fatou Bensouda, soruşturmanın "bağımsız, tarafsız, objektif, korku veya yanlılık olmaksızın" yürütüleceğini söyledi. Başsavcı Bensouda, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price ise UCM'nin İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına yönelik soruşturma kararını reddetti. Sözcü Price, "Hayal kırıklığı yaşadık, bu soruşturmaya karşıyız" ifadesini kullandı.