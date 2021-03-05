Yeni Zelanda bir günde 3 büyük depremle sarsıldı

Yeni Zelenda'da aynı gün içinde 7'den büyük 3 deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikte 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından ülkeye bağlı Kermadec Adaları'nda 7.4 büyüklüğünde, 6 saat sonra da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremin ardından tsunami alarmı verilirken can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bu arada, önceki gün 6 büyüklüğünde deprem meydana gelen Yunanistan'ın Tesalya bölgesindeki Larisa kenti dün akşam da 5.9'luk depremle sarsıldı. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.