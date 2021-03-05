YouTube'dan Trump açıklaması: Yasakların kalkması için şart koştular

SOSYAL MEDYA YASAKLARI

ABD'de kongre baskını sonrası eski Başkan Donald Trump'ın Twitter ve Facebook hesaplarından sonra Youtube hesabı da askıya alınmıştı. Youtube'ta 2 milyonu aşkın abonesi olan Trump yedi gün boyunca yeni bir video yükleyememiş ve canlı yayın yapamamıştı.

Trump’ın yerine Biden’ın gelmesi, Amerika’daki FETÖ’cüleri azdırdı...