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'dan Trump açıklaması: Yasakların kalkması için şart koştular

’de tarihi 6 Ocak Kongre baskını sonrası sosyal medyada eli kolu bağlanan eski Başkan ile ilgili 'tan açıklama geldi. YouTube'un CEO'su , ‘şiddet tehdidi’ azalırsa platformun Trump'ın yasağını kaldırabileceğini söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 11:54 Son Güncelleme: 5.3.2021 12:03 ABONE OL
YouTube'dan Trump açıklaması: Yasakların kalkması için şart koştular

ABD'de 6 Ocak kanlı Kongre baskınında eski Başkan Donald Trump'a karşı yürütülen sosyal medya boykotunda yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya platformu YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, Trump'a uygulanan yasak ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformu YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, Trump'a uygulanan yasak ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şu anda durduğumuz yerde, hala yüksek şiddet riskinin olduğu oldukça açık. Şiddet tehdidi azalırsa platform Trump'ın yasağını kaldırabilir" dedi.

SOSYAL MEDYA YASAKLARI

ABD'de kongre baskını sonrası eski Başkan Donald Trump'ın Twitter ve Facebook hesaplarından sonra Youtube hesabı da askıya alınmıştı. Youtube'ta 2 milyonu aşkın abonesi olan Trump yedi gün boyunca yeni bir video yükleyememiş ve canlı yayın yapamamıştı.

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YouTube'dan Trump açıklaması: Yasakların kalkması için şart koştular
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