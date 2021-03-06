Güney Kore kahraman Türk kızını konuşuyor! Tacizciyi böyle engellemişti…

Güney Kore'nin başkenti Seul'de genç bir kızı cinsel saldırıdan kurtaran ve saldırganı yakalayarak polise teslim eden Türk vatandaşı Rabia Şirin, ülke basınının büyük ilgisini çekti. Songpa semtindeki bir iş merkezinde 17 Şubat akşamı meydana gelen olayda, saldırgan tuvalete kadar takip ettiği 20'li yaşlardaki genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı.

KAHRAMAN GENÇ KIZ TACİZCİYİ POLİSE TESLİM ETTİ

Olay yerine çok yakın bir restoranda çalışan 25 yaşındaki Şirin ve patronu, kızın çığlıklarını duyar duymaz yardıma koştu.

Yaşadığı boğuşmanın ardından kızı saldırganın elinden kurtaran Şirin, sarhoş saldırganın kaçmasını engelledi ve polise teslim etti. Kamu çalışanı olduğu belirlenen ancak kimliği açıklanmayan 30 yaşlarındaki saldırgan gözaltına alındı. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.