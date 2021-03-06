Irak ziyaretindeki Papa Francis Kuran-ı Kerim dinledi: O mesajı ses getirdi

Tarihi şehir Ur'da Müslüman ve Yahudi cemaati temsilcileriyle de bir araya gelen Papa Francis, bu ziyareti sırasında burada Kuran- Kerim de dinledi.

Papa Irak Nasiriye'deki antik Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi | Video

"KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Irak'taki terör saldırılarına da değinen Papa, şunları söyledi. "Terör, dini kullanıyor. Biz de, dinin bir kılıf olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Terör, tarihin bir parçası olan Irak'a da saldırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü savunmalıyız."