Irak ziyaretindeki Papa Francis Kuran-ı Kerim dinledi: O mesajı ses getirdi

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde devam ediyor. Ur kentinde birlik ve beraberlik mesajı veren Papa Francis, "Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
TİLAVETE KATILDI
Buradaki konuşmasına Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisinden söz ederek başlayan Papa, "Birlik, beraberlik ve iman Ur'dan başladı. Biz, İbrahim'in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz." ifadelerini kullandı.
Tarihi şehir Ur'da Müslüman ve Yahudi cemaati temsilcileriyle de bir araya gelen Papa Francis, bu ziyareti sırasında burada Kuran- Kerim de dinledi.
Papa Irak Nasiriye'deki antik Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi | Video
"KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"
Irak'taki terör saldırılarına da değinen Papa, şunları söyledi. "Terör, dini kullanıyor. Biz de, dinin bir kılıf olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Terör, tarihin bir parçası olan Irak'a da saldırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü savunmalıyız."
Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Papa, "Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Barışçıl yaşamı inşa etmeden ve birbirimize destek çıkmadan barış gelmez." dedi.
ORTAK DUA MERASİMİ YAPILDI
Yeni tip koronavirüs salgınına da konuşmasında yer veren Papa, virüsün dayanışmayla ve mesafe kuralına uyarak yenilebileceğini vurguladı. Katoliklerin ruhani liderinin konuşması sonrasında Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından ortak dualar edildi.
Ur kentindeki programın ardından helikopterle Bağdat'a hareket eden Papa, Mar Yusuf Kilisesi'ni ziyaret ederek başkentteki programını tamamlayacak. Papa, yarın ise Erbil ve Musul'u ziyaret edecek.
Papa Franciscus, bugün ilk olarak Necef'te Şiilerin dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani ile görüşmüştü.