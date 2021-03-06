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'da son 24 saatte 23 bin 641 yeni vaka tespit edildi

'da salgınında son 24 saatin bilançosu açıklandı. Buna göre; ülkede 23 bin 641 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 46 bin 762’ye ulaştı. 307 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 99 bin 578'e ulaştı.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 21:04 Son Güncelleme: 6.3.2021 21:30 ABONE OL
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 641 yeni vaka tespit edildi

İtalya'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 355 bin 24 koronavirüs testi yapıldığı ve 23 bin 641 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 46 bin 762'ye ulaştığı kaydedildi.

CAN KAYBI 99 BİN 578'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 307 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 99 bin 578'e yükseldiğini açıkladı.

SON 24 SAATTE 13 BİN 984 KİŞİ İYİLEŞTİ

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 984 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hastası sayısının 465 bin 812'ye yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 46 kişi artarak 2 bin 571 oldu.

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İtalya'da son 24 saatte 23 bin 641 yeni vaka tespit edildi
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