Kıbrıs zirvesi öncesi AB temsilcisinden kritik açıklama: Kolay olmayacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderlerle yaptığı görüşmelerden sonra Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabileceğini, AB'nin müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediğini bildirdi. Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da ayrı ayrı yaptığı görüşmelerden sonra yazılı açıklama yaptı.