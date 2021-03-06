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Kıbrıs zirvesi öncesi AB temsilcisinden kritik açıklama: Kolay olmayacak

’nin kentinde 27-29 Nisan’da yapılacağı açıklanan Kıbrıs zirvesine yönelik hazırlık çalışmaları devam ederken, temsilcisi Josep Borell’den bir son dakika açıklaması geldi. Borell, KKTC Cumhurbaşkanı ve lideri Anastasiadis ile yaptığı görüşmelerin ardından, uzlaşma sürecinin kolay olmayacağını vurguladı.

AA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 11:34 ABONE OL
Kıbrıs zirvesi öncesi AB temsilcisinden kritik açıklama: Kolay olmayacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderlerle yaptığı görüşmelerden sonra Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabileceğini, AB'nin müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediğini bildirdi. Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da ayrı ayrı yaptığı görüşmelerden sonra yazılı açıklama yaptı.

"UZLAŞIYA HAZIR GELİNMESİ GEREKİYOR"

Kıbrıslı liderlerle görüşmesinden "Yürünecek zor bir yol var ama çözümler bulunabilir" inancıyla ayrıldığını belirten Borrell, nisan sonunda Cenevre'de yapılacak 5+1 formatındaki gayriresmi görüşme fırsatının yakalanması ve görüşmeye uzlaşıya hazır olarak gelinmesi konusunda liderlere destek ifade ettiğini bildirdi.

Borrell, "AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Sürecin en baştan başlamayacağını, BM'nin oluşturduğu hazır bir çerçeve bulunduğunu kaydeden Borrell, "Kolay bir süreç olmayacaktır ancak tüm Kıbrıslıların, Avrupa'nın ve bölgesel istikrarın çıkarı için bu yapılabilir." ifadesine yer verdi.

"AB'NİN TARAFSIZ OLMASI BEKLENEMEZ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs meselesiyle ilgili düzenlemeyi planladığı gayriresmi 5+1 formattaki toplantıda, tarafların ortak müzakere zemininde buluşup buluşamayacağı ele alınacak.

AB, Kıbrıslı tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ile İngiltere'nin katılacağı 5+1 toplantısında gözlemci olarak bulunmak istiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, dün Borrell ile görüşmesinden sonra, "Cenevre'de gerçekleşecek 5+1 görüşmelerine AB'nin gözlemci statüsüyle katılmalarının doğru olmayacağını, bunu onaylayamayacağımızı söyledik. Çünkü kendilerinin tarafsız olmaları beklenemez." ifadelerini kullanmıştı.

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Kıbrıs zirvesi öncesi AB temsilcisinden kritik açıklama: Kolay olmayacak
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