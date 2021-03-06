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NATO’dan Avrupa’ya Türkiye vurgusu

Giriş Tarihi: 6.3.2021 ABONE OL
NATO’dan Avrupa’ya Türkiye vurgusu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa'yı tek başına savunamayacağını dile getirdi. Avrupa'nın savunmasının stratejik özerkliğe değil transatlantik bağlara bağlı olduğunu belirten Stoltenberg, AB ülkelerinin büyük bölümünün aynı zamanda NATO üyesi olduğunu ve vatandaşlarının güvenliğinin kendi başkentlerinin çok ötesinde bir ittifaka bağlı olduğunu söyledi. Stoltenberg, AB nüfusunun yüzde 90'ı aşkın bölümünün NATO üyesi bir ülkede yaşadığını, ancak AB üyesi ülkelerin, NATO savunma harcamalarının sadece yüzde 20'sini karşıladığını vurguladı. Stoltenberg, birliğin güneydoğu kanadı savunmasının AB üyesi olmayan Türkiye tarafından üstlenildiğini kaydetti.
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NATO’dan Avrupa’ya Türkiye vurgusu
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