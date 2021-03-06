Son dakika haberi... Yunanistan'da Türkiye korkusu! Atina gizli tutmaya çalıştı...

ANKARA'DAN ARAP LİGİ KARARLARINA TEPKİ

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi toplantısında "Türkiye'nin bazı Arap ülkelerinin içişlerine müdahale ettiği" iddiasının ele alınmasına tepki göstererek "Ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz" açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin bölgeye yönelik en önemli öncelikleri arasında Arap ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüklerinin korunması ile siyasi birliklerinin tesisinin geldiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca "Arap Ligi'ni asılsız iddialarla ülkemizi hedef almak yerine, Arap halkının huzur, refah ve esenliğini önceliklendirmeye, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine yapıcı katkı sağlamaya bir kez daha davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Arap Birliği toplantılarının paralelinde 'Türkiye'nin Arap ülkelerinin içişlerine müdahale ettiğine' dair bir toplantıya başkanlık etmişti.