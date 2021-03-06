Son dakika haberleri... Facebook'a soruşturma açıldı! İddialar üzerine harekete geçildi...

BİLGİLENDİRME BELGESİ ALINDI

Veneszee'yi ve diğer iş adaylarını temsil eden Gupta Wessler'de avukat olan Peter Romer-Friedman yaptığı açıklamada, EEOC'nin geçen Ağustos ayında Facebook'a araştırmacılar getirdiğini ve son 4 ayda her iki taraftan da ayrıntılı bilgilendirme belgeleri aldığını belirtti.



Davacı tarafın avukatı ROmer-Friedman, bir Facebook işe alım politikasının, çalışanlara tavsiye ettikleri bir aday işe alındığında 5 bin dolara kadar bonus verdiğini böylelikle şirkete yönlendirilen adayların, siyahi profesyonellerin aleyhine olacak şekilde mevcut çalışanların yapısını yansıtma eğiliminde olduğunu ifade etti.