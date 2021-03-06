Yunanistan’ın göçmenlere uyguladığı zulüm devam ediyor! İnsanlık dışı muamele tepki çekti

YAKA PAÇA DIŞARI ATILDILAR

Batı Trakya medyası, savcılık emri ile olay yerine gelen polislerin, mültecileri konakladıkları otelden dışarı atmak isteyince arbede çıktığını aktardı. Polise direnen ve kalacak yerlerinin olmadığını ifade eden mülteciler, "Neden gidiyoruz?" diyerek tepki gösterdi.