Yunanistan’ın göçmenlere uyguladığı zulüm devam ediyor! İnsanlık dışı muamele tepki çekti

Ülkeye sığınmaya çalışan göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamelelerle gündeme gelen Yunanistan, yeni bir skandala imza attı. Ülkeden son gelen görüntüler, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi.
ŞİDDETİN BOYUTU DEĞİŞİYOR
Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa'ya gidecek göçmenlere engel olmayacağını açıklamasının ardından ülkeye geçmek isteyen sığınmacılara yönelik şiddetin dozunu artırdı.
Mora Yarımadası'ndaki Sparti kentinde yer alan "Sparta Inn" otelinde konaklayan onlarca mülteci, sabah saatlerinde Yunan polisi tarafından yaka paça dışarı atıldı. Mültecilerin yaşadığı zor anlar anbean kamerayla kayda alındı.
OTEL YÖNETİMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Mültecilerin otelde konaklaması için Yunanistan Göçmenlik ve İltica Bakanlığı ile yapılan sözleşme uzatılmayınca otel yönetimi, ödeme süresinin sona ermesinin ardından mültecilerin kaldıkları otelden ayrılmalarını istedi.
Göçmenlere Yunan zulmü kamerada... Konakladıkları otelden zorla böyle atıldılar | Video
Mülteciler otelden ayrılmak istemeyince, devreye otel yönetimi girdi. Otel yönetimi, odalardaki su ve elektriği kesmesinin ardından mülteciler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
YAKA PAÇA DIŞARI ATILDILAR
Batı Trakya medyası, savcılık emri ile olay yerine gelen polislerin, mültecileri konakladıkları otelden dışarı atmak isteyince arbede çıktığını aktardı. Polise direnen ve kalacak yerlerinin olmadığını ifade eden mülteciler, "Neden gidiyoruz?" diyerek tepki gösterdi.
Otelden ayrılmak istemeyen mülteciler elleriyle camları vurarak çıkmamakta direndi. Bazı mülteciler sinir krizi geçirdi. Olay yerine ambulans sevk edildi. Otelde konaklayan mültecilerin Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu olduğu ifade edildi.