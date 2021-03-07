Ay seyahatine başvuruda Türkiye 4‘üncü sırada

SpaceX uydusu ile Ay'a 8 kişiyi götüreceğini açıklayan Japon milyarder Yusaku Maezawa 500 bin kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Listede Türkiye 4'üncü sırada.Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le anlaşıp Ay'a gidecek ilk turist unvanını kazanan Japon milyarder Yusaku Maezawa, kendisine eşlik etmesi için 8 kişi belirleyeceğini duyurmuştu. Açıklamasından sonra Twitter'dan başvurulara dair verileri paylaşan Maezawa, 5 Mart'ta 239 ülke ve bölgeden 500 binden fazla başvuru yapıldığını söyledi. Başvuruların en çok geldiği ülkelere de yer veren Maezawa'nın açıklamasına göre 4. sırada Türkiye var. Listenin ilk sırasında Hindistan yer alıyor ve onu ABD ve İran takip ediyor. 'Sevgili Ay Projesi'ne (Dear Moon Project) başvurular 14 Mart'a kadar devam edecek.