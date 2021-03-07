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Dışişleri Bakanı , 'ın kentini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt , 'ın kentine ziyaret gerçekleştirdi. Resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'da bulunan Çavuşoğlu, Buhara'ya giderek buradaki tarihi mekanlar ve eserlerle ilgili bilgi edindi.

AA
Giriş Tarihi: 7.3.2021 11:38 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentine ziyaret gerçekleştirdi. Resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'da bulunan Çavuşoğlu, Buhara'ya giderek buradaki tarihi mekanlar ve eserlerle ilgili bilgi edindi.

Çavuşoğlu, Buhara'da kentin en önemli sembollerinden Kelan (Büyük) Minaresi, Mir Arab Medresesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde kervansaraylar, hamamlar, müzeler ve diğer birçok yapının bulunduğu eski şehir kısmını ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, eski şehrin içinde kentin tarihi dokusunu yansıtan bir yürüyüş turu yaptı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti
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