Fransa’da son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 904 bin 233'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 130 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısının da 88 bin 600'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 34'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 321 kişi hastanelerde tedavi görüyor.