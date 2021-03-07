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’da son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka

’da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 904 bin 233’e ulaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 7.3.2021 23:47 ABONE OL
Fransa’da son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka
Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 904 bin 233'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 130 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısının da 88 bin 600'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 34'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 321 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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Fransa’da son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka
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