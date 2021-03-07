Irak'ta Türkiye'ye karşı sinsi plan! NATO şemsiyesi altında PKK'ya teknoloji yığını





Kazancı "Resmî açıklamadaki lokal güçler kesinlikle Sincar Dağı'ndaki YBŞ unsurlarını da içerisine alan bir program. Bu yolla hem bölgede üslenen PKK'lıları Haşdi Şabi'den koparmayı, hem de tıpkı Suriye'de olduğu gibi Sincar-Kandil aksında müstakil bir terör alanı oluşturmayı planlıyorlar'' dedi.