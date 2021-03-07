Papa Franciscus'tan Musul'da terörizm mesajı: Terörizme ve dinin manipüle edilmesine hayır diyoruz

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine ülkedeki Hristiyanların başkenti olarak anılan Karakuş ilçesinde devam ediyor. Irak temaslarının üçüncü gününde Erbil'den sonra Musul'a gelen Papa, Karakuş (Hamdaniye) ilçesini ziyaret etti.

Papa, El Tahrir el Kubra Kilisesi'nde gerçekleşen ayinde, bir Hristiyan kadından terör örgütü DEAŞ'ın 6 Ağustos 2014'te Karakuş'a düzenlediği saldırı ve o anda yaşananları dinledi.

Papa Francis, Musul'da DEAŞ’ın yıktığı kilisede ayin düzenledi | Video

Ayinde konuşan Papa, "Hristiyan kalabilmek için sevgide hoşgörünün yer alması gerekiyor. Kat edilecek yol uzun olabilir ama ben size 'Vazgeçmeyin' diyorum. Bunun zor olduğunu biliyorum ancak Allah'ın bu topraklara barış getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.