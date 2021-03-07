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Son dakika: 'nin şehrinde 4 büyük patlama

SON DAKİKA... 'nin şehrinde büyük 4 patlama gerçekleşti. Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Yapılan ilk belirlemelere göre, patlamanın hemen ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği aktarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 7.3.2021 21:07 Son Güncelleme: 7.3.2021 21:16 ABONE OL
Son dakika: Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.

4 BÜYÜK PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.

Son dakika: Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama | Video

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

TELEFON HATLARI VE İNTERNET KESİLDİ

Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.

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Son dakika: Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama
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