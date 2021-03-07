Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.
4 BÜYÜK PATLAMA GERÇEKLEŞTİ
Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.
Son dakika: Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama | Video
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
TELEFON HATLARI VE İNTERNET KESİLDİ
Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.