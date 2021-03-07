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Son dakika: Fransız milletvekili helikopter kazasında öldü!

SON DAKİKA... şokta! Fransa’nın ünlü sanayicisi 'un oğlu milyarder milletvekili , helikopter kazası geçirdi. Yapılan son tetkiklere göre 69 yaşındaki Dassault'un hayatını kaybettiği belirlendi. Fransız milletvekilinin yanı sıra helikopterin pilotunun da yaşamını yitirdiği açıklandı. Helikopterin neden düştüğü ise henüz bilinmiyor. İşte helikopter kazasının detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 7.3.2021 23:29 Son Güncelleme: 7.3.2021 23:30 ABONE OL
Son dakika: Fransız milletvekili helikopter kazasında öldü!

Fransa'nın Calvados bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında ünlü sanayici Serge Dassault'un 69 yaşındaki oğlu milyarder milletvekili Olivier Dassault hayatını kaybetti.

PİLOT DA HAYATINI KAYBETTİ

Paris'in kuzeyinde bulunan Oise bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) milletvekili Dassault'un yanı sıra kazada pilotunda hayatını kaybettiği bildirildi. Helikopterin neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.

"HAVA KUVVETLERİNDE YEDEK KOMUTANDI"

Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Olivier Dassault Fransa'yı severdi. O bir sanayi lideri, milletvekili, hava kuvvetlerinde yedek komutandı. Hayatı boyunca ülkemize hizmet etmekten ve güzel yönlerini tanıtmaktan asla vazgeçmedi. Onun acı ölümü büyük bir kayıp oldu. Tüm düşüncelerim ailesi ve sevdikleri ile birlikte" dedi.

UÇAK ÜRETİCİSİ DASSAULT'IN VARİSLERİ ARASINDA BULUNUYORDU

Macron'un yanı sıra tüm partilerden siyasetçilerde, herkesle iyi geçinmesi ile bilinen Dassault hakkında taziye ve anma mesajı paylaştı.
Dassault, uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varisleri arasında bulunuyordu.

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Son dakika: Fransız milletvekili helikopter kazasında öldü!
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