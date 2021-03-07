Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından yapıldı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya 'nın geliştirdiği aşısından yapıldı

Venezuela Devlet Başkanı 'ya 'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "" aşısından yapıldı.

AA
Giriş Tarihi: 7.3.2021 08:38 ABONE OL
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından yapıldı

Twitter hesabından aşı olduğu videoyu paylaşan Maduro, "Anı paylaşıyorum. Sputnik V'nin ilk doz aşısını aldım. Bu aşı ile sağlık personelimizin büyük bir kısmını aşıladık ve tüm halkımızı korumak için başka aşıları da ekleyerek hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sputnik V aşısının 2'nci sevkiyatının da ülkeye ulaştığını belirten Maduro, yaptırım ve engellemelere rağmen halkın hayatını kurtarmak için büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini kaydetti.

Ülkede 141 bin 885 kişi virüse yakalanırken, 1378 kişi yaşamını yitirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA