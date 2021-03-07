Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, alay konusu oldu: Ayakkabı tepkisi...

MEİS'E ASKER ÇIKARMIŞLARDI

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou 13 Eylül'de Meis Adası'nı ziyaret etmişti. Yunanistan, Ağustos ayında, Türkiye'nin hemen yanı başında bulunan Meis Adası'na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk ederek, tansiyonu yükseltmişti.

Son dakika haberi | Yunanistan'dan yeni tehlikeli provokasyon! Turist feribotuyla Meis adasına asker çıkardılar | Video

"PROVOKASYONA MÜSAADE ETMEYİZ"

Dışişleri Bakanlığı, Yunan tahrikine sert tepki göstermişti. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, basına yansıyan haber hakkındaki soruya yazılı cevap vermişti. Bunun, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğunu vurgulayan Aksoy, adanın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerinin altını çizdi. Aksoy, açıklamasında, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır" ifadelerine yer vermişti.