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ABD: Afganistan barışı Türkiye’de imzalansın

Giriş Tarihi: 8.3.2021 ABONE OL
ABD: Afganistan barışı Türkiye’de imzalansın
ABD'NIN Afganistan'ın Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Afganistan hükümeti ile Taliban'ın müzakere sürecini hızlandırması gerektiğine dair açıklamasından sonra diplomasi kulislerini hareketlendiren gelişmelere yaşandı. Afganistan merkezli Tolo ajansının özel haberine göre ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasını istiyor. Haberde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken imzalı belgeler de yayınlandı. Buna göre Taliban ve Afgan yetkililerinin Türkiye'de nihai barış anlaşmasının şartlarını tartışmaları önerildi. İngiliz Reuters ajansıdaki habere göre de görüşmelerin Türkiye ya da Özbekistan ile Almanya'da yapılması gündemde. Afgan hükümet yetkilileri ile Taliban görüşmeleri Katar'da yürütülmüştü.
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ABD: Afganistan barışı Türkiye’de imzalansın
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