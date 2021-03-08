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’daki skandalında iki vekil istifa etti

'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan yüzbinlerce euro kazandığı öne sürülen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Milletvekili istifa etti.

İHA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 19:56 ABONE OL
Almanya’daki maske skandalında iki vekil istifa etti

Almanya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan yüzbinlerce euro kazandığı öne sürülen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Nikolas Löbel ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Milletvekili Georg Nüsslein istifa etti.


Nikolas Löbel


Almanya'da maske skandalı istifa getirdi. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan aldığı komisyonlar ile yaklaşık 250 bin euro kazandığı öne sürülen Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili Nikolas Löbel, partisine zarar vermemek için istifa ettiğini ve eylül ayında yapılacak federal parlamento seçimlerinde de yeniden aday olmayacağını açıkladı.


Maske skandalına adı karışan bir başka milletvekili olan iktidarın en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Milletvekili Georg Nüsslein da milletvekilliğinden istifa ettiğini ve yeniden milletvekilliğine aday olmayacağını duyurdu.

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Almanya’daki maske skandalında iki vekil istifa etti
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