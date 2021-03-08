Beyaz Saray’dan flaş uyarı: Tehdit devam ediyor!

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ağ operatörlerini olası bir siber saldırıya ilişkin tehdidin devam ettiği konusunda uyardı.

ABC News'taki habere göre, Beyaz Saray yetkilisi, Amerikan teknoloji şirketi Microsoft'un e-posta programının siber saldırıya uğramasının ardından halen tehlikenin sürdüğünü bildirdi.

SİBER SALDIRILARA KARŞI GÖREV GÜCÜ

Hazırlanan yeni bir yama yazılım programının hala ciddi güvenlik açıkları bıraktığına işaret eden yetkili, ağ operatörlerinin bu durumu ciddiye alması gerektiğini belirtti.