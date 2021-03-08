Çavuşoğlu, Semerkant konsolosluğunu açtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun açılışını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Özbekistan Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aziz Abdulhakimov, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosu Salih Caner'in katılımlarıyla düzenlenen açılış töreninde konuştu. Semerkant Başkonsolosluğu'nun Türkiye'nin ata yurdu olan Özbekistan'la daimi kardeşliğin yeni bir simgesi olacağını belirten Çavuşoğlu, "Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur ve Özbekistan'da ilk büyükelçiliği açan da biz olduk" dedi. Kısa bir süre içinde açılış törenini hazırlayan Semerkant Başkonsolosu Caner'e teşekkür eden Çavuşoğlu, yakın zaman önce ülkeye Büyükelçi olarak Olgan Bekar'ın atanmasının Türkiye'nin Özbekistan'la ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini söyledi.