Danimarka'dan korkutan koronavirüs açıklaması: 31 farklı türüne rastlandı

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada sürerken Danimarka'dan korkutan bir açıklama geldi. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.