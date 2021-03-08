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'dan korkutan açıklaması: 31 farklı türüne rastlandı

salgında 3. dalgayı yaşayan Avrupa'dan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede son günlerde Covid-19'un 15 farklı türüne rastlandığını ifade etti. Heunicke, Danimarka'da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı varyantının görüldüğünü dile getirdi.

AA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 10:29 Son Güncelleme: 8.3.2021 11:25 ABONE OL
Danimarka'dan korkutan koronavirüs açıklaması: 31 farklı türüne rastlandı

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada sürerken Danimarka'dan korkutan bir açıklama geldi. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.

SON GÜNLERDE 15 FARKLI TÜR TESPİT EDİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Heunicke, son günlerde ülkede Kovid-19'un 15 farklı türüne daha rastlandığını belirterek, Danimarka'da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü duyurdu.

Danimarka'da, İngiltere'de ortaya çıkan, Kovid-19'un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117'nin yanı sıra Güney Afrika'da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya'da ortaya çıkan P1 türlerine de rastlanmıştı.

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Danimarka'dan korkutan koronavirüs açıklaması: 31 farklı türüne rastlandı
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