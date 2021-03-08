Ekvator Ginesi’nde 4 büyük patlama: 17 ölü, 400 yaralı

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama oldu. Sağlık Bakanı Guinea Salud, patlamaların Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada meydana geldiğini bildirdi. İzinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulunan Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi. Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi. En az 400 kişinin yaralandığı patlamalarda 17 kişinin hayatını kaybettiği, sayının daha da artmasından endişe eldiği kaydedildi. AA