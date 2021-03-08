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’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi

’ndeki askeri üssün mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarda can kaybı 30’a yükselirken, yaralı sayısını 420'ye ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 16:36 ABONE OL
Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin Bata kentinde bir askeri üssün mühimmat deposunda meydana gelen peş peşe patlamaların ardından toplam can kaybının 30'a yükseldiği açıklandı. Ekvator Ginesi yetkilileri, yaralı sayısının 420 olduğunu açıkladı.

HASTANELERDE YER KALMADI

Patlama bölgesinin çevresinde çok sayıda sivil yerleşim yerinin hasar aldığı, birçok kişinin enkaz altında kaldığı patlamada, yaralıların tedavisinde problemlerin ortaya çıktığı ifade edildi. Ekvator Ginesi Sağlık Bakanı Guinea Salud izinli sağlık çalışanlarının görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu. Yerel medya, yaralı sayısının çok fazla olduğunu ve bu nedenle hastanelerde yer kalmadığını bildirdi.

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Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi
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