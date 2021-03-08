Fransız milyarder Dassault helikopter kazasında öldü

Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault (69), helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Uçak üreticisi Dassault Endüstri'nin varislerinden ve 2002'den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan Dassault'u taşıyan helikopter, Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştü. Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybetti. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dassault'un çok sevdiği ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti. Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu kaydetti. AA