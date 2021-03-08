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İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun bir travma

Giriş Tarihi: 8.3.2021 ABONE OL
İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun bir travma
DÜNYA GENELİ: Vakalar 117 milyon 143 bini, ölümler 2 milyon 601 bini geçti.
Dünya Sağlık Örgütü: Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemi nedeniyle oluşan kitlesel travmanın İkinci Dünya Savaşı'ndan daha yoğun olduğunu belirtti.
İsveç: Başkent Stockholm'de yüzlerce kişi kısıtlamaları protesto etti.
ABD: Idaho'da göstericiler maskeleri yaktı.
Avusturya: Viyana'da kısıtlama karşıtları sokaktaydı.
Filistin: Ramallah bir hafta süreyle kapatıldı.
Suudi Arabistan: Ülkenin tüm bölgelerinde aşı merkezleri kuruldu.
Almanya: Vaka sayısı 2,5 milyonu aştı.
Fransa: Son 24 saatte 23 bin 306 yeni vaka var.
Afrika: Salgından ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye çıktı.
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İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun bir travma
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