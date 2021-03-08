İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun bir travma

Vakalar 117 milyon 143 bini, ölümler 2 milyon 601 bini geçti.Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemi nedeniyle oluşan kitlesel travmanın İkinci Dünya Savaşı'ndan daha yoğun olduğunu belirtti.Başkent Stockholm'de yüzlerce kişi kısıtlamaları protesto etti.Idaho'da göstericiler maskeleri yaktı.Viyana'da kısıtlama karşıtları sokaktaydı.Ramallah bir hafta süreyle kapatıldı.Ülkenin tüm bölgelerinde aşı merkezleri kuruldu.Vaka sayısı 2,5 milyonu aştı.Son 24 saatte 23 bin 306 yeni vaka var.Salgından ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye çıktı.