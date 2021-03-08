İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun bir travma

DÜNYA GENELİ:
Vakalar 117 milyon 143 bini, ölümler 2 milyon 601 bini geçti.
Dünya Sağlık Örgütü:
Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemi nedeniyle oluşan kitlesel travmanın İkinci Dünya Savaşı'ndan daha yoğun olduğunu belirtti.
İsveç:
Başkent Stockholm'de yüzlerce kişi kısıtlamaları protesto etti.
ABD:
Idaho'da göstericiler maskeleri yaktı.
Avusturya:
Viyana'da kısıtlama karşıtları sokaktaydı.
Filistin:
Ramallah bir hafta süreyle kapatıldı.
Suudi Arabistan:
Ülkenin tüm bölgelerinde aşı merkezleri kuruldu.
Almanya:
Vaka sayısı 2,5 milyonu aştı.
Fransa:
Son 24 saatte 23 bin 306 yeni vaka var.
Afrika:
Salgından ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye çıktı.