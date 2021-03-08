İngiltere’de 10 yaşındaki kıza skandal uygulama! Polisin müdahalesi şoke etti

İngiltere'de yaşanan bir olay, sık sık tepki çeken İngiliz polis teşkilatının tartışmalı uygulamalarını bir kez daha gündeme getirdi.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güvenlik nedeniyle adı açıklanmayan bir bölgesinde bir aile içi şiddet ihbarı polise ulaştı. Gelen ihbar üzerine söz konusu adrese giden polisler, oldukça sıra dışı bir manzarayla karşılaştı.
10 YAŞINDAKİ KIZ İÇİN POLİS İHBARI YAPILDI
Polisler, eve ulaştıklarında ihbarın 10 yaşındaki kız için yapıldığını anladı. Buna göre 10 yaşındaki küçük kız, elinde tuttuğu makas ve çekiç ile annesini tehdit ediyordu. Kızının sinirli tavırlarından endişe duyan annenin ihbarı yaptığının anlaşılmasının ardından polis memurları, küçük kızı sakinleştirmeye çalıştı.
Polislerin eve gelmesiyle evden ayrılan anne, kızını polislerle yalnız bıraktı. Polislerin "Elindekileri bırak" çağrısına yanıt vermeyen küçük kız, bunun üzerine polisin skandal muamelesiyle karşılaştı.
POLİSLER 50 BİN VOLTLUK ELEKTRİK VERDİ
10 yaşındaki kızı sakinleştirmekte başarısız olan polisler, çareyi elektroşok tabancası kullanmakta buldu.
Tamı tamına 50 bin voltluk gücü bulunan tabancayı 10 yaşındaki küçük kızı etkisiz hale getirmekte kullanan polislerin bu uygulaması, büyük tepki çekti. Olayın basına yansımasının ardından açıklama yapan polis teşkilatı sözcüsü, bu uygulamanın "oldukça standart" olduğunu savundu.
"Şikayet üzerine olay yerine giden görevli polisler, elinde makas ve çekiç tutan kızı onları bırakmaya ikna edememiştir. Polisin, açık bir emre uymayan herhangi bir kişi üzerinde, tamamen yasal olan elektroşok tabancasını kullanması ise tamamen normaldir." açıklamasında bulunması, eleştiri oklarının hedefine oturdu.
ÇOCUKLAR ÜZERİNDE KULLANILIYOR
Ülke tarihinde yasal olarak elektroşok tabancasının kullanıldığı en küçük kişi olan 10 yaşındaki kıza yapılan bu uygulama, ülkedeki müdahale tekniklerini tartışmaya açtı. Yasal suç sınırının 10 olarak kabul edildiği ülkede 2018-2019 aralığında çocuklara karşı tam 29 kez elektroşok tabancası kullanıldığı bildirildi.