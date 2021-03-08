İngiltere’de 10 yaşındaki kıza skandal uygulama! Polisin müdahalesi şoke etti

İngiltere'de yaşanan bir olay, sık sık tepki çeken İngiliz polis teşkilatının tartışmalı uygulamalarını bir kez daha gündeme getirdi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güvenlik nedeniyle adı açıklanmayan bir bölgesinde bir aile içi şiddet ihbarı polise ulaştı. Gelen ihbar üzerine söz konusu adrese giden polisler, oldukça sıra dışı bir manzarayla karşılaştı.

10 YAŞINDAKİ KIZ İÇİN POLİS İHBARI YAPILDI

Polisler, eve ulaştıklarında ihbarın 10 yaşındaki kız için yapıldığını anladı. Buna göre 10 yaşındaki küçük kız, elinde tuttuğu makas ve çekiç ile annesini tehdit ediyordu. Kızının sinirli tavırlarından endişe duyan annenin ihbarı yaptığının anlaşılmasının ardından polis memurları, küçük kızı sakinleştirmeye çalıştı.