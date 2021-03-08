İsrailli bakandan küstah açıklama: Golan Tepeleri'nin ardından gözünü oraya dikti

GOLAN TEPELERİNDEN SONRA GÖZÜNÜ ORAYA DİKTİ

"Judea ve Samaria'nın (Talmudik Batı Şeria) bazı kısımlarını ilhak edeceğiz." diyen Hanegbi, Golan Tepeleri için yapılan ilhakın aynısının Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için de uygulanacağını ifade etti.

İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını gerçekleştireceğini vurgulayan Hanegbi, bu konuda herhangi bir tarih veya takvim belirtmedi.