Mısır’ın Türkiye hamlesi panik yaratmıştı… Yunanistan harekete geçti!

YUNANİSTAN'DA PANİK DEVAM EDİYOR

Yayınlanan ihale haritasına göre Mısır'ın, Türkiye'nin daha önce Birleşmiş Milletlere de bildirdiği, Doğu Akdeniz'deki meşru kıta sahanlığı sınırlarının dikkate alınması, Yunanistan'da büyük panik yaratmıştı. İhale haritasına göre, batıdaki bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına göre belirlendiği, 28. meridyenin doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye'nin, Türkiye-Libya anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce BM'ye bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son bulduğunun ortaya çıkması, Yunanistan'da paniğe neden olmuştu.