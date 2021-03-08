Mısır’ın Türkiye hamlesi panik yaratmıştı… Yunanistan harekete geçti!

Mısır hükümetinin geçtiğimiz hafta duyurduğu, Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek yeni hidrokarbon arama faaliyetleri, gündem yaratmaya devam ediyor. Mısır'ın bölgede yapacağı faaliyetleri, yeni bir ihale haritasıyla duyurmasıyla beraber hareketlenen bölge gündemi, kıta sahanlığı anlaşmazlığı yüzünden bir kez daha çalkalandı.
YUNANİSTAN'DA PANİK DEVAM EDİYOR
Yayınlanan ihale haritasına göre Mısır'ın, Türkiye'nin daha önce Birleşmiş Milletlere de bildirdiği, Doğu Akdeniz'deki meşru kıta sahanlığı sınırlarının dikkate alınması, Yunanistan'da büyük panik yaratmıştı. İhale haritasına göre, batıdaki bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasına göre belirlendiği, 28. meridyenin doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye'nin, Türkiye-Libya anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce BM'ye bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son bulduğunun ortaya çıkması, Yunanistan'da paniğe neden olmuştu.
Bölgedeki çıkarlarının tehlikeye gireceği korkusuyla "Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor" seslerinin yükseldiği ülkede hükümet, harekete geçti.
DENDİAS KAHİRE'YE KOŞTU
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahire yönetimi ile ilişkileri sıkı tutmak amacıyla bugün mevkidaşı Samih Şükri ile görüşmek üzere Mısır'a hareket etti.
Mısır'ın, Türkiye'nin meşru haklarını gözeterek yayınladığı haritanın, yunanistan'ın gözünü diktiği aslan payına engel olacağını düşünen Yunan hükümeti, Kahire'ye yolladıkları Dendias ile Mısır'ın Türkiye konusundaki nabzını yoklamayı hedefliyor.
Türkiye ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceğini açıklamasıyla harekete geçen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi telefonla aramıştı.
TÜRKİYE'Yİ SAF DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞACAK
Yunan basınında yer alan haberlere göre görüşme, iki ülke arasındaki enerji iş birliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere odaklanacak. Kıta sahanlıkları ile ilgili ilk eden bilgi almak üzere yollanan Dendias'ın, Türkiye lehine atılabilecek adımlara da engel olmaya çalışacağı konuşulanlar arasında.Yunan medyasında Türkiye manşetleri! Paniğe kapıldılar... Son dakika haberi... Yunanistan'da Türkiye korkusu! Atina gizli tutmaya çalıştı... Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’dan hadsiz Türkiye çıkışı!