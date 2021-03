New York’un ‘tacizci’ valisine tepki büyüyor: Andrew Cuomo’ya istifa çağrısı

New Yorklu Demokrat siyasetçiler, hakkında taciz suçlamaları bulunan New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo'yu istifaya davet etti. Hakkında birçok kadının taciz iddiasında bulunmasına rağmen, dün istifa etmeyeceğini açıklayan Cuomo'ya partisinden tepki geldi. New York Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Andrea Stewart-Cousins ve Eyalet Meclis Sözcüsü Demokrat Carl Heastie, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Cuomo'yu istifaya çağırdı.