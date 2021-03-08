New York’un ‘tacizci’ valisine tepki büyüyor: Andrew Cuomo’ya istifa çağrısı

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Stewart-Cousins, açıklamasında, Cuomo hakkında taciz iddialarının yanı sıra "uygunsuz iş yeri ortamı yaratma, koronavirüs salgınında yaşlı bakım evlerindeki verilerin güvenilirliğinin olmaması" gibi suçlamalar da olduğuna dikkati çekerek, "New York hala pandeminin ortasında ve hala bunun sosyal, sağlık ve ekonomik sonuçlarıyla boğuşuyor. Eyaletimizi, günlük hayatın dikkat dağıtan ögelerine takılmadan yönetmeliyiz. New York'un iyiliği için Cuomo istifa etmeli." ifadelerini kullandı.