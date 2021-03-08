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’un ‘tacizci’ valisine tepki büyüyor: ’ya istifa çağrısı

’nin megakenti ’un tacizle suçlanan valisi ’ya yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Demokrat Partili isim, kendisine yöneltilen üç ayrı taciz suçlamasının ardından parti üyeleri tarafından istifaya çağrılmış, bu çağrıların ardından açıklama yapan Cuomo, davranışlarının yanlış anlaşıldığını iddia etmişti. İstifa çağrılarını duymazdan gelen Cuomo, yeni bir isyan dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 09:58 Son Güncelleme: 8.3.2021 10:11 ABONE OL
New York’un ‘tacizci’ valisine tepki büyüyor: Andrew Cuomo’ya istifa çağrısı

New Yorklu Demokrat siyasetçiler, hakkında taciz suçlamaları bulunan New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo'yu istifaya davet etti. Hakkında birçok kadının taciz iddiasında bulunmasına rağmen, dün istifa etmeyeceğini açıklayan Cuomo'ya partisinden tepki geldi. New York Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Andrea Stewart-Cousins ve Eyalet Meclis Sözcüsü Demokrat Carl Heastie, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Cuomo'yu istifaya çağırdı.

TEPKİLER ARTIYOR

Stewart-Cousins, açıklamasında, Cuomo hakkında taciz iddialarının yanı sıra "uygunsuz iş yeri ortamı yaratma, koronavirüs salgınında yaşlı bakım evlerindeki verilerin güvenilirliğinin olmaması" gibi suçlamalar da olduğuna dikkati çekerek, "New York hala pandeminin ortasında ve hala bunun sosyal, sağlık ve ekonomik sonuçlarıyla boğuşuyor. Eyaletimizi, günlük hayatın dikkat dağıtan ögelerine takılmadan yönetmeliyiz. New York'un iyiliği için Cuomo istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Heastie ise açıklamasında, eyaletin şu an birçok zorluk ile karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "Şimdi, Vali Cuomo'nun, New York halkının ihtiyaçlarını gerçekten karşılayıp karşılamayacağını düşünmesinin zamanıdır." ifadesini kullandı.

New York Eyalet Senatosu Çoğunlu Lider Yardımcısı Michael Gianaris de Twitter üzerinden yapıtğı açıklamada, Stewart-Cousins'in istifa çağrısına katıldığını belirtti.

TACİZ İDDİALARI ÇOĞALDI

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı ınternet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali'nin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

33 yaşındaki fotoğrafçı Anna Ruch, New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Cuomo'ya yönelik cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların sayısının 3'e çıkmasıyla Vali'ye New York eyalet Kongresi ve şehir meclisi içinde kendi partisinden üyeler istifa çağrısında bulunmuştu.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek, özür dilemişti.

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New York’un ‘tacizci’ valisine tepki büyüyor: Andrew Cuomo’ya istifa çağrısı
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