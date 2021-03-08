Papa Francis’in Irak ziyareti sona erdi: Son mesajı ses getirdi

Papa ziyaretinin üçüncü gününde Erbil kentine giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü.

Papa Irak Nasiriye'deki antik Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi | Video

"KARDEŞİZ" MESAJI

Erbil'deki resmi temaslarının ardından Musul'a giden Papa Francis, Hristiyanların çoğunlukta olduğu Karakuş bölgesini ziyaret etti ve Immaculate Conception Kilisesi'nde yaptığı konuşmada, "Buradaki varlığınız, güzelliğin tek renkli olmadığını, çeşitlilik ve farklılıkla öne çıktığını hatırlatıyor. Size baktığımda, Karakuş halkının kültürel ve dini çeşitliliğini görebiliyorum ve bu, tüm bu bölgenin geleceğe sunduğu güzelliği gösteriyor" ifadelerini kullandı.