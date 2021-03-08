Papa Francis’in Irak ziyareti sona erdi: Son mesajı ses getirdi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Cuma günü başladığı tarihi Irak ziyaretini tamamlayarak Vatikan'a hareket etti. Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen resmi veda töreniyle Papa, ülkesine uğurlandı. Papa'ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti.
TARİHTE IRAK'I ZİYARET EDEN İLK PAPA
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarihi Irak ziyaretine Cuma günü başlamıştı. Ziyaretine Irak'ın başkenti Bağdat ile başlayan Papa Francis, Necef, Zikar, Musul ve Erbil'de temaslarda bulundu.
Irak'ta temaslarını tamamlayan Papa, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile havalimanındaki teşrifat salonunda yaptığı kısa bir görüşmenin ardından Papa uçağına bindi. Papa, ülkeden ayrılarak Vatikan'a hareket etti.
KADINLAR GÜNÜ MESAJI
Bağdat'tan ayrılan Papa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Başta Iraklı kadınlar olmak üzere tüm kadınlara, yanlışlara ve acılara rağmen hayat vermeye devam eden cesur kadınlara gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kadınlara saygı duyulsun ve korunsun. Saygı gösterilsin ve fırsatlar sunulsun" ifadelerini kullandı.
ZİYARETTE NELER OLDU?
Irak'a yaptığı tarihi ziyareti kapsamında Papa Francis, ilk olarak 5 Mart'ta başkent Bağdat'ta geldi. Papa Francis, burada resmi temaslarda bulunduktan sonra Zikar vilayetindeki antik Ur kentine giderek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Papa ziyaretinin üçüncü gününde Erbil kentine giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü.
Papa Irak Nasiriye'deki antik Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi | Video
"KARDEŞİZ" MESAJI
Erbil'deki resmi temaslarının ardından Musul'a giden Papa Francis, Hristiyanların çoğunlukta olduğu Karakuş bölgesini ziyaret etti ve Immaculate Conception Kilisesi'nde yaptığı konuşmada, "Buradaki varlığınız, güzelliğin tek renkli olmadığını, çeşitlilik ve farklılıkla öne çıktığını hatırlatıyor. Size baktığımda, Karakuş halkının kültürel ve dini çeşitliliğini görebiliyorum ve bu, tüm bu bölgenin geleceğe sunduğu güzelliği gösteriyor" ifadelerini kullandı.
STADYUM AYİNİ YÖNETTİ
Musul ziyaretini de tamamlayan Papa Francis, üçüncü günün sonunda Erbil kentindeki Franso Hariri Stadyumu'nda farklı din ve etnik gruplardan 10 bin kişinin de katılımıyla ayini yönetti.
Papa ayinde yaptığı konuşmada, "İsa Mesih, insanlık talep ediyor. Dürüst ve temiz olun, savaşma hırsından uzak durun. Tüm halklar kardeştir. Yanlışların önüne geçilmeli" dedi.