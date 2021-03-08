Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Papa Francis’in Irak ziyareti sona erdi: Son mesajı ses getirdi

Papa Francis’in ziyareti sona erdi: Son mesajı ses getirdi

Tarihte ilk kez Papa Francis’in gerçekleştirdiği resmi ziyareti, günlerdir oldukça konuşuluyordu. Tarihi ziyaret kapsamında 'de bulunan Ur antik kentinde Hristiyan ve Müslüman din adamlarıyla bir araya gelerek Kuran-ı Kerim dinlemesiyle de dikkat çeken Katoliklerin ruhani lideri, bugün resmi ziyaretleri tamamlamasının ardından Vatikan’a döndü.

DHA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 14:03 Son Güncelleme: 8.3.2021 14:35 ABONE OL
Papa Francis’in Irak ziyareti sona erdi: Son mesajı ses getirdi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Cuma günü başladığı tarihi Irak ziyaretini tamamlayarak Vatikan'a hareket etti. Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen resmi veda töreniyle Papa, ülkesine uğurlandı. Papa'ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti.

TARİHTE IRAK'I ZİYARET EDEN İLK PAPA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarihi Irak ziyaretine Cuma günü başlamıştı. Ziyaretine Irak'ın başkenti Bağdat ile başlayan Papa Francis, Necef, Zikar, Musul ve Erbil'de temaslarda bulundu.

Irak'ta temaslarını tamamlayan Papa, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile havalimanındaki teşrifat salonunda yaptığı kısa bir görüşmenin ardından Papa uçağına bindi. Papa, ülkeden ayrılarak Vatikan'a hareket etti.

KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Bağdat'tan ayrılan Papa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Başta Iraklı kadınlar olmak üzere tüm kadınlara, yanlışlara ve acılara rağmen hayat vermeye devam eden cesur kadınlara gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kadınlara saygı duyulsun ve korunsun. Saygı gösterilsin ve fırsatlar sunulsun" ifadelerini kullandı.

ZİYARETTE NELER OLDU?

Irak'a yaptığı tarihi ziyareti kapsamında Papa Francis, ilk olarak 5 Mart'ta başkent Bağdat'ta geldi. Papa Francis, burada resmi temaslarda bulunduktan sonra Zikar vilayetindeki antik Ur kentine giderek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Papa ziyaretinin üçüncü gününde Erbil kentine giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü.

Papa Irak Nasiriye'deki antik Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi | Video

"KARDEŞİZ" MESAJI

Erbil'deki resmi temaslarının ardından Musul'a giden Papa Francis, Hristiyanların çoğunlukta olduğu Karakuş bölgesini ziyaret etti ve Immaculate Conception Kilisesi'nde yaptığı konuşmada, "Buradaki varlığınız, güzelliğin tek renkli olmadığını, çeşitlilik ve farklılıkla öne çıktığını hatırlatıyor. Size baktığımda, Karakuş halkının kültürel ve dini çeşitliliğini görebiliyorum ve bu, tüm bu bölgenin geleceğe sunduğu güzelliği gösteriyor" ifadelerini kullandı.

STADYUM AYİNİ YÖNETTİ

Musul ziyaretini de tamamlayan Papa Francis, üçüncü günün sonunda Erbil kentindeki Franso Hariri Stadyumu'nda farklı din ve etnik gruplardan 10 bin kişinin de katılımıyla ayini yönetti.

Papa ayinde yaptığı konuşmada, "İsa Mesih, insanlık talep ediyor. Dürüst ve temiz olun, savaşma hırsından uzak durun. Tüm halklar kardeştir. Yanlışların önüne geçilmeli" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Papa Francis’in Irak ziyareti sona erdi: Son mesajı ses getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA