Son dakika: Rum gazetesinden itiraf: Türkiye olmadan gaz satamayız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarına ve haklılığına dair bir itiraf da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kendi içinden geldi. GKRY'de yayınlanan Cyprus Mail gazetesindeki bir makalede, Rum kesiminin Türkiye ile Münhasır Ekonomi Bölge konusunda anlaşmaya varmadan doğal gaz satmasının "olasılık dışı" olduğu yazıldı.