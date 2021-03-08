Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri THY, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

, yayınladığı mesajla 'nü kutladı

(), 8 Mart nedeniyle videolu mesaj yayınladı. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan kadın çalışanların ifadeleri yer alıyor.

AA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 12:20 ABONE OL
THY, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Türk Hava Yolları (THY), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle videolu mesaj yayınladı. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan kadın çalışanların ifadeleri yer alıyor.

"Türk Hava Yolları Ailesi olarak #KadınaŞiddeteHayır diyor, emekleriyle bizi göklere taşıyan tüm kadın çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. #8MartDünyaKadınlarGünü" sözleri eşliğinde paylaşılan videoda, şirkette çalışan kadın oranının yüzde 46 olduğu bilgisine de yer verildi.

Kadın il başkanından kadınlar günü ziyareti

ARKADAŞINA GÖNDER
THY, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA