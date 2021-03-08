Yunan polisi sığınmacıları zorla tahliye etti

Yunanistan'ın Sparti kentindeki bir otelde konuklayan sığınmacılar, polis zoruyla tahliye edildi. Sığınmacıların otelde konaklaması için Yunanistan Göçmenlik ve İltica Bakanlığı ile yapılan sözleşme uzatılmadı. Bunun üzerine otel yönetimi, ödeme süresinin sona ermesinin ardından sığınmacıların ayrılmalarını istedi. Sığınmacılar ayrılmayı kabul etmedi. Devreye otel yönetiminin girmesiyle önce odaların su ve elektriği kesildi. Savcılık emri ile olay yerine sevk edilen polisler sığınmacıları konakladıkları otelden dışarı atmak isteyince arbede çıktı. Bir süre devam eden arbedenin ardından sığınmacılar otelden tahliye edilerek bölgedeki bir spor salonuna yerleştirildi.