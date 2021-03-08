Yürürken başına adeta talih kuşu kondu! Değeri tam bir milyon 887 bin lira...

YİNE DE UZMANLARIN TEYİT ETMESİ GEREKİYOR

Yerel medya, parfüm endüstrisinde kullanılan ve oldukça nadir olan balina kusmuğunun gerçek olup olmadığının uzmanlar tarafından teyit edilmesi gerektiğini yazdı. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Niamrin, "Böylesine büyük bir parça bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım bana para getirir. Evimde güvende tutuyorum ve yerel belediyeden kontrol etmeleri için gelip bakmalarını istedim" ifadelerine yer verildi.

AMBERGRİS NEDİR?

Balina kusmuğu olarak da bilinen ambergris, balinaların sindirim sisteminde üretilen bir maddedir. Kayaya benzeyen görünümünün yanında mumlu olan ambergris, siyah veya gri renklerine sahip olabilmektedir.

Ambergris, balinanın sindirim sistemindeki sıvı ve sert cisimlerin bağırsakta kaymasını kolaylaştırmaktadır. İlk üretimi sırasında etrafa dışkı kokusu yaymasına rağmen, bir süre sonra güçlü esansa sahip bir kimyasala evriliyor. Bu şekilde pahalı parfümlerde de yerini alıyor.

AMBERGRİS NASIL ÇIKIYOR?

Amberin dışarı çıkmasının sebebi, balinanın dışkısını doğal yollarla atamamasıdır. Büyük dışkılamayı sindirim sistemi yoluyla yapamayan balina, doğal yollarla atamadığı dışkıyı kusarak çıkarır.