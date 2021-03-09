ABD Başkanı Biden’dan ordu içi taciz mesajı: Çok çaba sarf ediyoruz

ABD Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta yayınladığı ordu içi taciz raporu, oldukça ses getirmişti. Buna göre ABD ordusu, son iki yılda taciz vakalarında düşüş kaydetmiş, ancak bunun nedeninin tacizle savaş değil, koronavirüs pandemisi nedeniyle askeri akademilerin kapalı olması olduğu anlaşılmıştı.

BIDEN'DAN TACİZ MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen törende, "Benim yönetimim altında, ordudaki cinsel istismar konusuna odaklanacağız." ifadesini kullandı. Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile konuşma yaptı.