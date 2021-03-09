ABD’de Türkiye’yi karalama reklamının arkasından FETÖ çıktı

ABD'de Türkiye'yi karalamayı hedefleyen reklamın arkasından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili "Advocates of Silenced Turkey" adlı organizasyon çıktı. Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, New York'taki ünlü Times Meydanı'nda Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası yapan organizasyonun başkanı Murat Kaval'a ulaştı. AA'yı karşısında bulunca panikleyen ve telefonla konuşan Kaval, muhabirin elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili sorusuna yanıt verirken ise söze "Sayın Gülen" diye başladı. Kaval'ın konuşmasının ortasında "Gerekli bilgileri, sizi FBI'a vereceğiz" şeklinde hemen AA muhabirini tehdit etmesi ise dikkat çekti.