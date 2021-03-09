Ahmet Davutoğlu Türkiye’yi Yunanistan’a şikayet etti! Kullandığı ifadeler tepki çekti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan'da yayın yapan ve sık sık Türkiye karşıtı analizleriyle öne çıkan Kathimerini gazetesiyle özel bir röportaj gerçekleştirdi. Yaptığı röportajda başta Türkiye'nin dış politikası ve komşu ülkelerle olan ilişkilerine dair suçlayıcı ifadeler kullanan Gelecek Partisi Genel Başkanı, başkanlık sistemini de hedef aldı.

"BAŞKANLIK SİSTEMİ TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRDİ"

Davutoğlu, Yunan gazetecilerle partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Kathimerini'nin "muhalif olduğu için" röportaj yaptığını kabul ettiği Davutoğlu, yeni partisinin propagandasını Yunan medyasında yapmış oldu.

Röportajda, Türkiye'nin başkanlık sistemini eleştiren Davutoğlu, kendisinin her zaman bu sistemin karşısında olduğunu, yürürlüğe giren başkanlık sisteminin Türkiye'yi tamamen değiştirdiğini söyledi.