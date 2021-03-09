Akdeniz'de dengeler yeniden kuruluyor! Yunanistan'ı korku sardı





Bu denklemde Mısır'ın hem stratejik hem ekonomik hem de siyasi önemini artıyor. Mısır'la her konuda anlaşamasak da bazı konularda uzlaşabiliriz. Türkiye ve Mısır, Akdeniz'in iki önemli ülkesi. Her iki ülkenin de bir birbirine ihtiyacı var. İki ülke de son dönemde kriz yerine normalleşmeyi istiyor. Bu yönde de mesajlar veriliyor.