Almanya'da Türkçe hazımsızlığı: Türk spiker Pınar Atalay'ı hedef aldılar...

Canlı yayında Türkçe'yi hazmedemeyen aşırı sağcılar Atalay'a "Türkiye'ye git', 'Türkçe Almanya'ya ait değildir' sözleriyle linç kampanyası başlattı.

TÜRK GURBETÇİLERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Atalay'a tepki gösteren aşırı sağcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, zorunlu olarak ödenen radyo ve televizyon vergilerini hükümet yetkililerinden geri talep etti. Atalay'a Türk gurbetçileri ve bir çok Alman vatandaştan destek mesajları yağdı.