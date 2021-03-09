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'da Türkçe hazımsızlığı: Türk spiker 'ı hedef aldılar...

Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı  canlı yayında Türkçe sunum yaptığı için hedef alındı. Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe yapması aşırı sağcıların tepkisine neden oldu. Türk gurbetçiler ise spiker Atalay'a destek çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 16:35 Son Güncelleme: 9.3.2021 16:42 ABONE OL
Almanya'da Türkçe hazımsızlığı: Türk spiker Pınar Atalay'ı hedef aldılar...

Son dakika haberleri... Almanya'da aşırı sağcıların Türklere yönelik başlattığı karalama kampanyasına bir yenisi daha eklendi.Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe gerçekleştirdi. Haber bülteni açılışında Türkçe olarak, "Tagesthemen programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Atalay ve Maus" sözleriyle başlayan Atalay, aşırı sağcıların hedefi haline geldi.

Almanya'da Türkçe anons yapan Türk asıllı spikere linç kampanyası | Video

Canlı yayında Türkçe'yi hazmedemeyen aşırı sağcılar Atalay'a "Türkiye'ye git', 'Türkçe Almanya'ya ait değildir' sözleriyle linç kampanyası başlattı.

TÜRK GURBETÇİLERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Atalay'a tepki gösteren aşırı sağcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, zorunlu olarak ödenen radyo ve televizyon vergilerini hükümet yetkililerinden geri talep etti. Atalay'a Türk gurbetçileri ve bir çok Alman vatandaştan destek mesajları yağdı.

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Almanya'da Türkçe hazımsızlığı: Türk spiker Pınar Atalay'ı hedef aldılar...
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