Atina'da sokaklar karıştı! Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Burada yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Son Dakika... Atina'da sokaklar karıştı!

1 POLİS YARALANDI, 5 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 polis yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı. Göstericilerin caddelerdeki çöp bidonlarını ateşe vermesi nedeniyle park halindeki çok sayıda araç ve bazı iş yerleri de zarar gördü.