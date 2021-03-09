Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Atina'da sokaklar karıştı! Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı

'da sokaklar karıştı! Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı

'ın başkenti 'da sokaklar karıştı! Polis şiddetini protesto etmek için Nea Smirni Meydanı'nda toplanan göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Olaylarda 1 polis yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 00:25 Son Güncelleme: 10.3.2021 00:35 ABONE OL
Atina'da sokaklar karıştı! Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Atina'da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi.

TAŞ, SOPA VE HAVAİ FİŞEKLERLE POLİSE SALDIRDILAR

"Polis, şiddet her yerde, yoğun bakım ünitesi ve sağlık hiçbir yerde- Tersine bir şehir", "Aynasızlar mahallemizden dışarı" ve "Maskenin altında sesimiz var, terör ve bastırılmaya son" yazlı pankartlar taşıyan göstericiler, Nea Smirni Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.

Burada yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Son Dakika... Atina'da sokaklar karıştı!

1 POLİS YARALANDI, 5 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 polis yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı. Göstericilerin caddelerdeki çöp bidonlarını ateşe vermesi nedeniyle park halindeki çok sayıda araç ve bazı iş yerleri de zarar gördü.

NE OLMUŞTU?

Nea Smirni'de 7 Mart Pazar günü, polislerin gösteri yapmak isteyen bazı kişilere aşırı şiddet uygularken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması, tepkilere neden olmuştu. Atina Savcılığı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Atina'da sokaklar karıştı! Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA