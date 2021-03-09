Birbirimizi karşılıklı güçlendirebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD ile ilişkimiz, birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir" dedi. Kalın, Bloomberg'e verdiği röportajda, ABD'nin terör örgütü PYD/YPG'ye verdiği desteğin yanlış bir politika olduğunu düşündüklerini belirterek, "Eğer doğru partnerlerle çalışırsak PYD/YPG'ye gerek kalmaz ki bunlar PKK'nın Suriye uzantıları. ABD'li yetkililer dahil bunu herkes biliyor" vurgusunu yaptı. Kalın, FETÖ elebaşının ABD'de kalmasına izin verilmesinin de temel sorunlar arasında yer aldığına işaret etti. Kalın, Türkiye'deki S-400'lerin NATO savunma sistemine entegre edilmeyeceğini, böylece NATO savunma sistemine tehdit oluşturacak pozisyonda olmayacaklarını kaydetti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ayrıca "Mısır'la Doğu Akdeniz, Libya ve dünyanın unutmuş gibi göründüğü Filistin meselesinde işbirliği yapmak istiyor ve ikili ilişkilerimizi görüşmek istiyoruz" mesajını verdi.