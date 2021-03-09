BM’den İsviçre'deki peçe yasağına tepki: Üzüntü verici

Kadınların giyimine müdahale edilmesini eleştiren Shamdasani, "Yüz örtülerinin giyilmesinin güvenlik, sağlık veya başkalarının hakları için nasıl bir tehdit oluşturacağına dair muğlak gerekçeler, temel özgürlüklerin böylesine istilacı bir şekilde kısıtlanmasının meşru bir nedeni olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Shamdasani, peçeyi yasaklamanın "daha fazla marjinalleşmeye ve kamusal yaşamdan dışlanmaya" yol açabileceğine dikkati çekti.

HÜKÜMET KARŞI ÇIKMIŞTI

Peçe yasağının, Avrupa'daki Müslüman kadınlara yönelik halihazırda artan ayrımcılık, klişeleşme, düşmanlık ve hatta bazı durumlarda kıyafetleri nedeniyle fiziksel şiddeti bildirdikleri bir zamana denk gelmesine işaret eden Shamdasani, "İsviçre Federal Hükümeti'nin bu girişime karşı çıkmasını ve kabul edilebilir bir alternatif çözüm önermesini not ediyor ve takdir ediyoruz." diye konuştu.