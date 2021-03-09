Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Dammam şehrindeki Ras Tanura Limanı ve Aramco tesislerine 7 Mart'ta düzenlenen saldırı başta olmak üzere, son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıların endişeyle karşılandığını bildirdi.

"SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Dammam şehrinde bulunan Ras Tanura limanı ve Aramco tesislerine 7 Mart'ta bomba yüklü insansız hava aracı ve balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırı başta olmak üzere, son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Bu saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle, kardeş Suudi Arabistan'a ve Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.