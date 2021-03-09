Esad çifti koronaya yakalandı

Vaka sayısı 117 milyon 476 bini, ölü sayısı 2 milyon 606 bini geçti.Kovid nedeniyle gelecek 10 yılda 10 milyon kız çocuğu daha erken yaşta evlendirilebilir.İki doz aşı olanların sayısı 30 milyonu aştı.22 milyon 900 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.Kovid- 19'un 31 farklı türüne rastlandığı açıklandı.Sırası gelmeden koronavirüs aşısı yaptırdığı ortaya çıkan 78 yaşındaki belediye başkanı istifa edecek.Can kayıpları bir yılda 700 bine yaklaştı.Birlik Partileri'ne mensup iki milletvekilinin koruyucu maske ticaretine arabuluculuk ederek yüzbinlerce euro komisyon aldıklarının ortaya çıktı.Bir günde 590 vaka tespit edildi.249 yeni vaka ve 6 ölüm kaydedildi.21 bin 825 vaka tespit edildi.20 bin 765 vaka tespit edildi.Son bir haftada 281 kişi öldü.Beşar Esad ile eşinin Kovid-19'a yakalandıkları açıklandı.