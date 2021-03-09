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Esad çifti koronaya yakalandı

Giriş Tarihi: 9.3.2021 ABONE OL
Esad çifti koronaya yakalandı
Dünya geneli: Vaka sayısı 117 milyon 476 bini, ölü sayısı 2 milyon 606 bini geçti.
UNICEF: Kovid nedeniyle gelecek 10 yılda 10 milyon kız çocuğu daha erken yaşta evlendirilebilir.
ABD: İki doz aşı olanların sayısı 30 milyonu aştı.
İngiltere: 22 milyon 900 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.
Danimarka: Kovid- 19'un 31 farklı türüne rastlandığı açıklandı.
İtalya: Sırası gelmeden koronavirüs aşısı yaptırdığı ortaya çıkan 78 yaşındaki belediye başkanı istifa edecek.
Latin Amerika: Can kayıpları bir yılda 700 bine yaklaştı.
Almanya: Birlik Partileri'ne mensup iki milletvekilinin koruyucu maske ticaretine arabuluculuk ederek yüzbinlerce euro komisyon aldıklarının ortaya çıktı.
Mısır: Bir günde 590 vaka tespit edildi.
Fas: 249 yeni vaka ve 6 ölüm kaydedildi.
Fransa: 21 bin 825 vaka tespit edildi.
İtalya: 20 bin 765 vaka tespit edildi.
Kanada: Son bir haftada 281 kişi öldü.
Suriye: Beşar Esad ile eşinin Kovid-19'a yakalandıkları açıklandı.

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Esad çifti koronaya yakalandı
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