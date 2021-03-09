Esad çifti koronaya yakalandı

Dünya geneli:
Vaka sayısı 117 milyon 476 bini, ölü sayısı 2 milyon 606 bini geçti.
UNICEF:
Kovid nedeniyle gelecek 10 yılda 10 milyon kız çocuğu daha erken yaşta evlendirilebilir.
ABD:
İki doz aşı olanların sayısı 30 milyonu aştı.
İngiltere:
22 milyon 900 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.
Danimarka:
Kovid- 19'un 31 farklı türüne rastlandığı açıklandı.
İtalya:
Sırası gelmeden koronavirüs aşısı yaptırdığı ortaya çıkan 78 yaşındaki belediye başkanı istifa edecek.
Latin Amerika:
Can kayıpları bir yılda 700 bine yaklaştı.
Almanya:
Birlik Partileri'ne mensup iki milletvekilinin koruyucu maske ticaretine arabuluculuk ederek yüzbinlerce euro komisyon aldıklarının ortaya çıktı.
Mısır:
Bir günde 590 vaka tespit edildi.
Fas:
249 yeni vaka ve 6 ölüm kaydedildi.
Fransa:
21 bin 825 vaka tespit edildi.
İtalya:
20 bin 765 vaka tespit edildi.
Kanada:
Son bir haftada 281 kişi öldü.
Suriye:
Beşar Esad ile eşinin Kovid-19'a yakalandıkları açıklandı.