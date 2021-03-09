Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Gürcistan’da din adamları ile cemaat kavgası: Balkon çökünce…

’da din adamları ile cemaat kavgası: Balkon çökünce…

’ın kentinde yaşanan din adamı-cemaat kavgası, kanlı bitti. Yaşanan anlaşmazlığın ardından din adamlarıyla cemaatin birbirine girdiği kavgada ahşap balkon çökünce, en az 6 kişi yaralandı. O anlar ise kameralara yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 12:26 Son Güncelleme: 9.3.2021 13:06 ABONE OL
Gürcistan’da din adamları ile cemaat kavgası: Balkon çökünce…

Gürcistan'da yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane'nin iki din adamını hizmetlerden men etmesi üzerine, din adamları ve cemaat arasında çıkan tartışma sırasında ahşap balkon çöktü. Olayda 6 kişi yaralandı.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞENLER OLDU

Olay, Gürcistan'ın Martvili kentinde meydana geldi.

Yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane, rahiplerle birlikte düzenlediği basına kapalı toplantının ardından Konstantin Gabisonii Petra Gudushauri adındaki iki yerel din adamını men etmesi üzerine, cemaat ile din adamları arasında tartışma çıktı.

Gürcistan'da din adamları ile cemaat birbirlerine girdi! Ahşap balkon böyle çöktü | Video

Toplantının yapıldığı konutun ahşap balkonuna çıkan cemaat, din adamlarıyla tartıştığı sırada ahşap balkon çöktü.

Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 10 kişi, metrelerce yükseklikten düştü. Gürcistan medyası, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gürcistan’da din adamları ile cemaat kavgası: Balkon çökünce…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA