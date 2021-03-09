İngiltere’den F-35 kararı: ABD’den savaş uçağı alımı azaltılıyor

ABD'nin savaş uçaklarında üretim ve tedarik sıkıntısı devam ederken F-35'lere dair yeni bir darbe de İngiltere'den geldi. İngiliz The Sunday Times'ın haberine göre savunma bütçesinde kısıtlamaya gitme kararı alan İngiliz hükümeti, ABD'den daha önce sipariş ettiği 138 adet F-35 savaş jetinin 90 tanesini iptal etti.

"TEKNOLOJİSİ ESKİYOR"

F-35'lerin satın alımında yüzde 60'tan fazla kısıtlamaya giden İngiliz hükümeti, bu kararın arkasında savunma bütçesi harcamalarının kısıtlanması kararının yanı sıra, sipariş edilen teknolojinin 'eskimeye yüz tutmuş' olmasının da etkili olduğunu söyledi.