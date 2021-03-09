İngiltere’den F-35 kararı: ABD’den savaş uçağı alımı azaltılıyor

ABD'nin, Türkiye'nin ardından girdiği F-35 krizi, yeni gelişmelerle devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemini satmayı reddetmesinin ardından Türkiye'nin Rus S-400 satın alması, ABD'de kriz yaratmış, yaptırım tehditlerine ve F-35 programından çıkarılmasına rağmen geri adım atmayan Türkiye'nin üretim ve tedarik zincirinden çıkarılması, savaş jetlerinin üretiminde aksaklığa neden olmuştu.
F-35 SİPARİŞİNDE BÜYÜK İPTAL
Son olarak geçtiğimiz aylarda Pentagon'un teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya alması, oldukça ses getirmişti. Buna göre savaş uçakların üreticisi ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin, görünmezlik özelliği çalışmayan jetlerin üretiminde yüzde 8'den fazla düşüş yaşandığını duyurmuştu.
ABD'nin savaş uçaklarında üretim ve tedarik sıkıntısı devam ederken F-35'lere dair yeni bir darbe de İngiltere'den geldi. İngiliz The Sunday Times'ın haberine göre savunma bütçesinde kısıtlamaya gitme kararı alan İngiliz hükümeti, ABD'den daha önce sipariş ettiği 138 adet F-35 savaş jetinin 90 tanesini iptal etti.
"TEKNOLOJİSİ ESKİYOR"
F-35'lerin satın alımında yüzde 60'tan fazla kısıtlamaya giden İngiliz hükümeti, bu kararın arkasında savunma bütçesi harcamalarının kısıtlanması kararının yanı sıra, sipariş edilen teknolojinin 'eskimeye yüz tutmuş' olmasının da etkili olduğunu söyledi.
İngiltere Savunma Bakanlığı Daimi Sekreteri Stephen Lovegrove, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, henüz satın alınmayan silahların tedarik süreci geldiğinde, teknolojik teçhizatlar eskimiş olabiliyor. Bununla beraber daha azına ihtiyaç duyabiliyorsunuz ya da değişen tehditler, farklı ihtiyaçları ortaya çıkartabiliyor" ifadelerini kullandı.
KESİN KARAR 16 MART'TA DUYURULACAK
Siparişteki azalmalara dair nihai kararın 16 Mart'ta yapılacak entegre incelemede belli olacağı belirtildi.
İngiliz Savunma Bakanlığı, savunma bütçesindeki azaltılma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, şu an 80 bin olan asker sayısı 2024 de 72, 2030 da 70 bine indireceğini, 24 Typhoon savaş uçağını erken emekli edeceğini, 5 adet planlanan E-7 uçağı 3 adet olarak revize ettiğini, 600 adet Warrior zırhlı muharebe aracının modernizasyonu iptal ettiğini söylemişti.ABD’de savaş uçağı krizi! Pentagon üretimi duran modeli yeniden devreye soktu